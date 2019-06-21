Ankara'da yaz dönemi Kur'an kursları 24 Haziran'da açılacak

ANKARA(AA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Diyanet İşleri Başkanlığının iş birliğinde düzenlenen Kur'an kurslarında eğitimler, 24 Haziran'da başlayacak.

Alınan bilgiye göre, Ankara Büyükşehir Belediyesinin Diyanet İşleri Başkanlığı ile yaptığı protokol kapsamında, Büyükşehir Belediyesi ile Ankara İl Müftülüğü eğitmenleri tarafından yıl boyu verilen Kur'an kursları yaz döneminde de devam edecek.

Büyükşehir Belediyesine bağlı yaz okulları bünyesinde verilecek Kur'an kursları, 24 Haziran'da başlayacak. Sosyal, kültürel, sportif ve eğitsel faaliyetlerin sürdürüldüğü bu merkezlerde ayrıca açılacak Kur'an kursları, okullar açılana kadar devam edecek.

Yıl boyunca 2 bin 958 kişi Kur'an kursuna katıldı

Her yaştan kişinin ücretsiz olarak katılabileceği Kur'an kurslarında, "Kur'an Kursu ve Dini Bilgiler Dersi"ne bu yıl 2 bin 958 kişi katıldı.

Yaz döneminde de yoğun ilgi gösterildiğini belirten yetkililer, uzman eğitmenlerce verilen dersler sonunda başarılı olan kursiyerlere, "Başarı Belgesi" ile "Katılım Belgesi"nin verildiğini belirttiler.

Kaynak: AA