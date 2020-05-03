Ankara'da yavru eşeği kangal köpeklerine parçalatan kişi yakalandı
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Ankara'da yavru eşeği kangal köpeklerine parçalatan kişi yakalandı

Ankara'da yavru eşeği kangal köpeklerine parçalatan kişi yakalandı
03.05.2020 11:30 | Son Güncelleme: 03.05.2020 11:31

Ankara'da yavru eşeği kangal köpeklerine parçalatan kişi yakalandı Ankara'da yavru eşeği kangal cinsi köpeklerine parçalatan ve bu anları sosyal medya hesabında paylaşan kişi yakalandı.

Ankara'da yavru eşeği kangal köpeklerine parçalatan kişi yakalandı

ANKARA - Ankara'da yavru eşeği kangal cinsi köpeklerine parçalatan ve bu anları sosyal medya hesabında paylaşan kişi yakalandı.

Ankara'da annesinin yanındaki yavru eşeği kangal köpeklerine parçalatan kişi, bu anları görüntüleyerek sosyal medya hesabında paylaştı. Durumu fark eden hayvanseverler, şahsa tepki göstererek polis ve jandarma ekiplerine ihbarda bulundu. İhbarları değerlendiren ekipler, yaptıkları incelemede söz konusu kişinin Polatlı ilçesinde yaşayan B.K. olduğunu tespit etti.

Ancak yapılan aramalarda evinde bulunamayan B.K., Haymana İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından Haymana ilçesi Boğazkaya Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. B.K., jandarma karakolundaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Ankara'da yavru eşeği kangal köpeklerine parçalatan kişi yakalandı

Kaynak: İHA

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