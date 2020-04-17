Ankara'da Yaşlı Bakım Merkezi'nde yangın
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İtfaiye, Çankaya, Güncel

Ankara'da Yaşlı Bakım Merkezi'nde yangın

ANKARA'nın Çankaya ilçesinde bulunan özel bir yaşlı bakım merkezinde yangın çıktı.

17.04.2020 17:24 | Son Güncelleme: 17.04.2020 17:24
Ankara'da Yaşlı Bakım Merkezi'nde yangın

ANKARA'nın Çankaya ilçesinde bulunan özel bir yaşlı bakım merkezinde yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi olay yerine sevk edildi.

Yangın, Çankaya ilçesi Mutlukent Mahallesi 1961 sokak üzerinde bulunan  özel bir yaşlı bakım merkezinde çıktı. 3 katlı binada nedeni henüz belirlenemeyen yangını fark eden görevliler, huzurevi sakinlerini dışarıya çıkardı. Yaşlılar, binanın yakınında yere yatırıldı. Haber verilmesiyle çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi olay yerine sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri yaşlılara müdahale etti. İtfaiye ekipleri de yangını söndürme için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışması devam ediyor.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 

Fatih POYRAZ-İbrahim KÖRDEMİRCİ-Harun ÖZALP/ANKARA,  


Kaynak: DHA

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