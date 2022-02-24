Ankara'da yaşayan Ukrayna vatandaşlarından Rusya'ya tepki

ANKARA (DHA) - ANKARA'da yaşayan Ukrayna uyruklu vatandaşlar, Ukrayna Ankara Büyükelçiliği önünde toplanarak, Rusya'nın ülkelerine yönelik başlattığı askeri harekatı protesto etti.

Yaklaşık 30 kişilik gruba, Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği üyeleri de destek verdi. Grup, Türk ve Ukrayna bayrakları açıp, 'Türkiye Ukrayna'ya destek ver', ' Rusya elini Ukrayna'dan çek' yazılı dövizler taşıyarak, 'Putin Ukrayna'dan git' sloganı attı. Grup adına açıklama yapan Yuliya Biletska, "Rusya Ukrayna'ya karşı savaş başlattı. Ukrayna devletini yok etmeyi, güç kullanarak ele geçirmeyi, işgal kontrolünü kurmayı amaçlıyor. Rusya'nın bu saldırganlığını kınıyoruz. Rusya Ukrayna topraklarındaki işgali bir an önce sonlandırmalıdır. Türkiye'nin verdiği desteğe minnettarız. Bugün Ukrayna'nın başına gelenler yarın diğer ülkelerin de başına gelebilir. Tüm Türk halkını Ukrayna'ya destek olmaya çağırıyoruz" dedi.

Kalabalık daha sonra dağıldı.