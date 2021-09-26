Ankara'da yaşayan 30 genç kız Çubuk'ta turşu yapımını öğrendi - Haberler
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Ankara'da yaşayan 30 genç kız Çubuk'ta turşu yapımını öğrendi

AA / Hüseyin Yiğiner - Haberler | Güncel
Ankara'da yaşayan 30 genç kız Çubuk'ta turşu yapımını öğrendi

Gençlik ve Spor Bakanlığının desteğiyle hayata geçirilen, Kadın ve Demokrasi Derneği'nce (KADEM) yürütülen "Geleneksel Üretimin Genç Gönüllü Elçileri Projesi"ne katılan gençler, Çubuk ilçesinde turşu yapımını öğrendi.

Gençlik ve Spor Bakanlığının desteğiyle hayata geçirilen, Kadın ve Demokrasi Derneği'nce (KADEM) yürütülen "Geleneksel Üretimin Genç Gönüllü Elçileri Projesi"ne katılan gençler, Çubuk ilçesinde turşu yapımını öğrendi.

Ankara'da yaşayan ve proje kapsamında geleneksel üretime ilişkin eğitimler alan 19-24 yaş arası 30 genç kız, dünyaca ünlü coğrafi işaret belgesine sahip Çubuk turşusu üretim atölyelerini ziyaret etti.

Gençler atölyede uzmanlar eşliğinde turşu üretimi yaptı.

KADEM Ankara Temsilcisi Asiye Güneş, AA muhabirine, gençlerin Ankara Kalkınma Ajansı ve Çubuk Belediyesi iş birliğiyle Ev Tipi Çubuk Turşusu Üretim Atölyesi'nde turşu üretimi ve satışı ile ilgili bilgi aldığını söyledi.

Projenin üniversitelerin çeşitli bölümlerinden mezun gençlerin bölgelerindeki üretime dahil olabilecekleri alanları tanımaları, bireysel farkındalıklarının artması ve mesleki gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla hazırlandığını dile getiren Güneş, bu kapsamda 30 genç kıza çeşitli eğitimler verdiklerini belirtti.

Güneş, gençlere fotoğrafçılık ve kişisel gelişim eğitimleri verildiğini, Ankara'nın ilçelerindeki üretici kadınlarla buluşturulan gençlerin yöresel ürünlerin nasıl yapıldığını öğrenmelerinin sağlandığını anlatarak, "Kızılcahamam'da erişte kestiler, Bala'da tarhana yaptılar. Bugün de dünyada turşusu ile ünlü Çubuk'ta turşu atölyesinde turşu yapımını öğrendiler." dedi.

"Geleneksel Üretimin Genç Gönüllü Elçileri Projesi'ne katılan gençler geleneksel lezzeti geleceğe taşımada birer elçi olmayı üstlendiler." diyen Güneş, çok heyecanlı olduklarını hem Ankara'yı yakından tanıdıklarını hem de kadınların nasıl üretim yaptığına yakından şahit olduklarını ifade etti.

Gençlerden Zeynep Fikriye Soyalp, projenin ufuklarının açılmasına vesile olduğunu, kadın girişimcilerle tanışma fırsatı bulduklarını belirtti.

Zehra Erdemir de proje doğrultusunda birçok eğitim aldıklarını, turşu yapımını da öğrendiklerini aktardı.

Erva Şeylan ise Çubuk turşusunu çok beğendiğini dile getirerek, bu projenin hayata geçirilmesine katkı sunan KADEM yetkilileri ile Gençlik ve Spor Bakanlığı'na teşekkür etti.

Gençler eğitimin ardından Çubuk Şehir Müzesi ve Çubuk Karagöl Tabiat Parkı'nı gezdi.

Ankara'da yaşayan 30 genç kız Çubuk'ta turşu yapımını öğrendi

Ankara'da yaşayan 30 genç kız Çubuk'ta turşu yapımını öğrendi

Ankara'da yaşayan 30 genç kız Çubuk'ta turşu yapımını öğrendi

Ankara'da yaşayan 30 genç kız Çubuk'ta turşu yapımını öğrendi

AA / Hüseyin Yiğiner - Son Dakika Haberleri
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Haber: Ankara'da yaşayan 30 genç kız Çubuk'ta turşu yapımını öğrendi - Haberler
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