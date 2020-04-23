Ankara'da, yasağın ilk günü cadde ve sokaklar bomboş ANKARA'da, koronavirüs tedbirler kapsamındaki 4 günlük sokağa çıkma yasağının başlamasıyla en işlek meydan ve caddeler ile sokaklar boş kaldı.

ANKARA'da, koronavirüs tedbirler kapsamındaki 4 günlük sokağa çıkma yasağının başlamasıyla en işlek meydan ve caddeler ile sokaklar boş kaldı.

İçişleri Bakanlığı'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında yayımlanan genelgeyle 31 şehirde, 4 gün süreyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi. 5,5 milyon nüfuslu Ankara'da, yasağın ilk günü sessizlik hakim oldu. Başkentin en yoğun meydanları Kızılay ve Ulus ile cadde ve sokaklar, bomboş kaldı. Polis ekipleri de cadde ve sokaklar ile yollarda denetim gerçekleştirdi. Sürücü ve yolcuların izin belgelerini kontrol eden ekipler, yasağı ihlal edenler hakkında işlem yaptı.

Görüntü dökümü: Kızılay Meydanı'ndan görüntüUlus Meydanı'ndan görüntüEskişehir Yolu'ndan görüntüPolis uygulamaları Birinci Meclis'ten görüntüGenel detay

Haber-Kamera: Fatih POYRAZ-Hayati İKİZOĞLU/ANKARA, -

Kaynak: DHA