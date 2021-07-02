Ankara'da yasadışı silah ticareti yapan 15 kişiye gözaltı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ankara'da yasadışı silah ticareti yapan 15 kişiye gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ankara'da yasadışı silah ticareti yapan 15 kişiye gözaltı Ankara İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Ankara'nın 5 ilçesinde yasadışı silah ticareti yapan 15 kişi gözaltına alındı.

Ankara'da yasadışı silah ticareti yapan 15 kişiye gözaltı

ANKARA - Ankara İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Ankara'nın 5 ilçesinde yasadışı silah ticareti yapan 15 kişi gözaltına alındı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince teknik ve fiziki takip çalışmalar sonucunda yasa dışı silah ticareti yaparak haksız ekonomik çıkar sağlayan şahıslara yönelik Ankara ilinin Altındağ, Keçiören, Mamak, Etimesgut, Sincan ve Ayaş ilçelerinde ikamet eden şahısların ikamet ve iş yeri adreslerine baskın yapıldı. Aramalar sonucunda, 7 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet kurusıkı tabanca, 1 adet pompalı tüfek, 54 adet tabanca fişeği, 20 adet uzun namlulu fişeği, 1 adet doldur boşalt olarak kullanılan metal kutu, 94 adet uyuşturucu hap ile çok sayıda silah parçası ve silah tamirinde kullanılan alet ele geçirildi. Söz konusu operasyonda 15 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Ankara'da yasadışı silah ticareti yapan 15 kişiye gözaltı
Ankara'da yasadışı silah ticareti yapan 15 kişiye gözaltı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mustafa Cenik

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Muharrem İnce Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Vladimir Putin
Magazin Tarkan Şeyma Subaşı Burak Özçivit Yiğit Marcus Aral
Spor Diego Cristiano Erol Bulut Ahmet Nur Çebi Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ankara'da yasadışı silah ticareti yapan 15 kişiye gözaltı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.7.2021 21:08:57. #1.15#

title