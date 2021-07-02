Ankara'da yasadışı silah ticareti yapan 15 kişiye gözaltı

Ankara'da yasadışı silah ticareti yapan 15 kişiye gözaltı Ankara İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Ankara'nın 5 ilçesinde yasadışı silah ticareti yapan 15 kişi gözaltına alındı.

Ankara'da yasadışı silah ticareti yapan 15 kişiye gözaltı

ANKARA - Ankara İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Ankara'nın 5 ilçesinde yasadışı silah ticareti yapan 15 kişi gözaltına alındı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince teknik ve fiziki takip çalışmalar sonucunda yasa dışı silah ticareti yaparak haksız ekonomik çıkar sağlayan şahıslara yönelik Ankara ilinin Altındağ, Keçiören, Mamak, Etimesgut, Sincan ve Ayaş ilçelerinde ikamet eden şahısların ikamet ve iş yeri adreslerine baskın yapıldı. Aramalar sonucunda, 7 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet kurusıkı tabanca, 1 adet pompalı tüfek, 54 adet tabanca fişeği, 20 adet uzun namlulu fişeği, 1 adet doldur boşalt olarak kullanılan metal kutu, 94 adet uyuşturucu hap ile çok sayıda silah parçası ve silah tamirinde kullanılan alet ele geçirildi. Söz konusu operasyonda 15 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mustafa Cenik