Ankara'da yasa dışı yollarla ülkeye gelen 36 düzensiz göçmek yakalandı
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Ankara'da yasa dışı yollarla ülkeye gelen 36 düzensiz göçmek yakalandı

Ankara'da yasa dışı yollarla ülkeye gelen 36 düzensiz göçmek yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Yeni Niğde-Ankara Otoyolu üzerinde Gölbaşı giriş istikametinde Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince durdurulan 3 minibüsten aracın koltukları haricinde orta koridor ve arka bagaj kısmında istif edilmiş halde bulunan pasaportları ve kimlik belgeleri olmayan...

Yeni Niğde-Ankara Otoyolu üzerinde Gölbaşı giriş istikametinde Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince durdurulan 3 minibüsten aracın koltukları haricinde orta koridor ve arka bagaj kısmında istif edilmiş halde bulunan pasaportları ve kimlik belgeleri olmayan 36 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince, İran ülkesi üzerinden Ağrı ve Van illerimizi kullanarak Türkiye'ye kaçak giriş yapabilecek, kimlik ve pasaportları bulunmayan yabancı uyruklu düzensiz göçmenlerin ve organizatörlerin yakalanmasına yönelik yapılan istihbari çalışmalarda;

Diyarbakır ilinden yola çıkarak Ankara iline ülkemize yasadışı yollarla girmiş kaçak düzensiz göçmen taşıdığı tespit edilen 3 minibüs, Yeni Niğde-Ankara Otoyolu üzerinde Gölbaşı giriş istikametinde durduruldu.

Minibüslerin içerisi kontrol eden ekipler, aracın koltukları haricinde orta koridor ve arka bagaj kısmında istif edilmiş halde bulunan pasaportları ve kimlik belgeleri olmayan (23) Afganistan, (9) Pakistan ve (4) Bangladeş uyruklu toplamda (36) düzensiz göçmeni ve minibus şoförleri E.A. ve L.A. ve D.Ş. isimli 3 organizatörü yakalanarak gerekli adli ve idari işlemleri yapılmak üzere Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğüne sevk etti. - ANKARA

Ankara'da yasa dışı yollarla ülkeye gelen 36 düzensiz göçmek yakalandı
Ankara'da yasa dışı yollarla ülkeye gelen 36 düzensiz göçmek yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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