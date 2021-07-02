Son dakika haber... Ankara'da yasa dışı silah operasyonu: 15 gözaltı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber... Ankara'da yasa dışı silah operasyonu: 15 gözaltı

Son dakika haber... Ankara'da yasa dışı silah operasyonu: 15 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberlerine göre Başkent'te yasa dışı silah ticareti yaparak haksız kazanç elde ettiği tespit edilen 15 kişi, 21 farklı adreste gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Başkent'te yasa dışı silah ticareti yaparak haksız kazanç elde ettiği tespit edilen 15 kişi, 21 farklı adreste gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şehirde yasa dışı yollarla silah ticareti yapan ve bu yolla haksız kazanç elde eden kişileri tespit etti. Harekete geçen ekipler, belirlenen 21 farklı ikamette düzenledikleri eş zamanlı operasyonla 15 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Operasyonda, 7 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet kurusıkı tabanca, 1 adet pompalı tüfek, 54 adet tabanca fişeği, 20 adet uzun namlulu fişeği, 1 adet doldur boşalt olarak kullanılan metal kutu, 94 adet uyuşturucu hap ve çok sayıda silah parçaları ile tamirinde kullanılan malzeme ele geçirildi.

(Ali Nargüner/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Ali Babacan Hulusi Akar Mustafa Varank Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Şener Şen Müge Anlı Kenan Doğulu Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Metin Oktay Şenol Güneş Emre Kocadağ Aziz Yıldırım
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber... Ankara'da yasa dışı silah operasyonu: 15 gözaltı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.7.2021 16:18:40. #1.14#

title