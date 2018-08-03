Ankara'da Yarın Bazı Yollar Trafiğe Kapatılacak

Ankara Valiliği, Cumartesi günü AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları'nın Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda düzenleyeceği 5. Olağan Kongre nedeniyle bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada, "4 Ağustos 2018 Cumartesi günü saat 10.00'da Ankara Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları 5. Olağan Kongresi yapılacağından 4 Ağustos Cumartesi günü saat 01.00'den kongre sona erene kadar Cumhuriyet Caddesi (Gar Kavşağı-Baruthane Kavşağı arası) ve Tren Garı Kavşağı ile yan varyantları (alt geçit hariç) araç trafiğine kapatılacaktır" denildi. Vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için trafiğe kapatılacak yollara ilişkin durumu dikkate almalarının faydalı olacağı vurgulandı.

(Seyid Fatih Poyraz/İHA)