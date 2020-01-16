Ankara'da yaralı bulunan kızıl şahin, tedavi edilerek doğaya bırakıldı

16.01.2020 10:02 | Son Güncelleme: 16.01.2020 10:02

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde yaralı bulunan kızıl şahin, tedavi edilerek doğaya salındı.

Kahramankazan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ahi Mahallesi'nde yaralı bulunan kızıl şahine ilk müdahale, belediye ekiplerince gerçekleştirildi. Şahin, daha sonra Belediye Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine getirildi.

Kanadından yaralandığı belirlenen kızıl şahin, tedavisinin tamamlanmasının ardından yeniden doğaya bırakıldı.

Kaynak: AA