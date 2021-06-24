Ankara'da yapılması planlanan olimpik cimnastik salonu projesine dair anlaşma imzalandı
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Ankara'da yapılması planlanan olimpik cimnastik salonu projesine dair anlaşma imzalandı

Ankara'da yapılması planlanan olimpik cimnastik salonu projesine dair anlaşma imzalandı
Anadolu Ajansı / Musa Samur - Haberler | Spor

Ankara'da yapılması planlanan olimpik cimnastik salonu projesine dair anlaşma imzalandı.

Ankara'da yapılması planlanan olimpik cimnastik salonu projesine dair anlaşma imzalandı.

Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, yaptığı açıklamada Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun talimatlarıyla yapılması planlanan olimpik cimnastik salonu projesine dair anlaşmanın yapıldığını bildirdi.

Olimpik cimnastik salonunun yapımıyla Ankara'nın bu alandaki açığının kapanacağı belirten Çelen, "Türk cimnastiğinin geleceği için çok önemli bir adım atılmış oldu. Özellikle ritmik cimnastik branşımız ve kız çocuklarının spor yapması için önem arz eden bu projemize destek veren başta Sayın Bakanımız olmak üzere herkese şükranlarımı arz ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Samur

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