Ankara'da yapılacak"Erzurum Tanıtım Günleri"ne doğru

01.10.2019 18:48

Erzurum İktisadi Sosyal Araştırma ve Yardımlaşma Vakfınca (ESAV) 17-19 Ekim tarihleri arasında Ankara'da düzenlenecek "Erzurum Tanıtım Günleri" dolayısıyla toplantı yapıldı.

Valilik salonunda düzenlenen toplantıda konuşan ESAV Genel Başkanı Veysel Karani Aksungur, Erzurum'un konumu ve değerleriyle önemli bir şehir olduğunu söyledi.

Erzurum'un aynı zamanda ülkenin çimentosu olduğunu belirten Aksungur, "Altmışa yakın sivil toplum örgütü ile Erzurum'un kültürünü Ankara'da dillendirmeye Erzurumluları bir araya getirmeye ve bunları etkin kılmaya çalışıyoruz. Yedincisi yapılacak tanıtım günlerinde yöresel ürünler sergilenmekte, insanlar bir araya gelmekteler. Türkiye'nin her tarafından insanları bir araya getireceğiz." diye konuştu.

Toplantıda, "Erzurum Tanıtım Günleri"nde yapılması planlanan etkinlikler değerlendirildi.

Kaynak: AA