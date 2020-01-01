Ankara'da yangında ölen genç toprağa verildi
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Ankara'da yangında ölen genç toprağa verildi

Başkent'te bir evde çıkan yangında hayatını kaybeden 4 kişiden 25 yaşındaki genç, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

01.01.2020 17:08 | Son Güncelleme: 01.01.2020 17:13
Ankara'da yangında ölen genç toprağa verildi

Başkent'te bir evde çıkan yangında hayatını kaybeden 4 kişiden 25 yaşındaki genç, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.


Altındağ ilçesinde bir apartmanın giriş katında sabaha doğru çıkan yangında hayatını kaybeden 4 kişiden 25 yaşındaki Seyfi Güngör toprağa verildi. Güngör için Mezarlık Camii'nde ikindi namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi. Törene Güngör'ün ailesi, yakınları ve Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı katıldı. Gencin cenazesi, kılınan cenaze namazı sonrası Ortaköy Mezarlığı'nda gözyaşları ile toprağa verildi. - ANKARA

Kaynak: İHA
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