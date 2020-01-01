Ankara'da yangında ölen genç toprağa verildi

01.01.2020 17:08 | Son Güncelleme: 01.01.2020 17:13

Başkent'te bir evde çıkan yangında hayatını kaybeden 4 kişiden 25 yaşındaki genç, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.



Altındağ ilçesinde bir apartmanın giriş katında sabaha doğru çıkan yangında hayatını kaybeden 4 kişiden 25 yaşındaki Seyfi Güngör toprağa verildi. Güngör için Ortaköy Mezarlık Camii'nde ikindi namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi. Törene Güngör'ün ailesi, yakınları ve Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı katıldı. Gencin cenazesi, kılınan cenaze namazı sonrası Ortaköy Mezarlığı'nda gözyaşları ile toprağa verildi. - ANKARA

Kaynak: İHA