Ankara'da yangın faciası 4 ölü -ek yeniden
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Ankara'da yangın faciası 4 ölü -ek yeniden

Ankara'da yangın faciası 4 ölü (2)CENAZELER ADLİ TIP KURUMU'NA KALDIRILDIAnkara'nın Altındağ ilçesinde çıkan yangında aynı evde hayatını kaybeden 4 kişinin cenazeleri, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

01.01.2020 10:14 | Son Güncelleme: 01.01.2020 10:15
Ankara'da yangın faciası 4 ölü -ek yeniden

'da yangın faciası 4 ölü (2)

CENAZELER 'NA KALDIRILDI

Ankara'nın Altındağ ilçesinde çıkan yangında aynı evde hayatını kaybeden 4 kişinin cenazeleri, olay yerinde yapılan incelemenin ardından 'na kaldırıldı. Ardından eve giren olay yerine inceleme ekipleri çalışma başlattı. Acı haberi alıp gelen ölenlerin yakınları ise gözyaşı döktü.

GENÇLER YILBAŞINI KUTLAMIŞ

Yangında ölen Semih Akbaş'ın 7 arkadaşı ile birlikte dedesi Hüseyin Akbaş'a ait evde bir araya geldiği, gençlerin burada yılbaşını kutladığı ortaya çıktı. Elektrikli sobadan çıktığı tahmin edilen yangının ilk anları, bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

YARALI SAYISI 9

Bu arada yangında yaralı kişi sayısının ise 9 olduğu belirtildi. Yaralıların hastanedeki tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

(GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR)

Caner ÜNVER-Muhammet BAYRAM

Kaynak: DHA

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: Ankara'da yangın faciası 4 ölü -ek yeniden
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