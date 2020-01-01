Ankara'da yangın faciası: 4 ölü (3)
Haberler » Güncel » Ankara'da yangın faciası: 4 ölü (3) - Haber

Ankara'da yangın faciası: 4 ölü (3)

VALİLİK: 4 ÖLÜ, 8 YARALIAnkara Valiliği, 4 kişinin öldüğü yangınla ilgili açıklama yaptı.

01.01.2020 10:53 | Son Güncelleme: 01.01.2020 10:53
Ankara'da yangın faciası: 4 ölü (3)

VALİLİK: 4 ÖLÜ, 8 YARALI

Ankara Valiliği, 4 kişinin öldüğü yangınla ilgili açıklama yaptı. Yanginda 8 kişinin de yaralandığı belirtilen açıklamada, "Karapürçek Mahallesi'nde Çarşamba günü saat 05.45 sularında 4 katlı bir binanın giriş katında çıkan yangında 4 kişi hayatını kaybetmiş, 8 kişi de yaralanmıştır. Yaralılar hastanede tedavi altına alınırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma devam etmektedir" denildi.


Kaynak: DHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler