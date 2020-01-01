Ankara'da yangın: 4 ölü, 9 yaralı

01.01.2020 08:41 | Son Güncelleme: 01.01.2020 08:46

Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında 4 kişi hayatını kaybederken, 9 kişi de yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Altındağ ilçesi 439. Sokak'ta 3 katlı bir binanın alt katında sabah saat 06.30 sıralarında yangın çıktı. İlk belirlemelere göre elektrikli ısıtıcıdan çıkan yangında yılbaşı eğlencesi için evde bulundukları öğrenilen 4 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi de yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, yangında Seyfi G., Semih A., Naci C. ile henüz kimliği tespit edilemeyen 1 kişi hayatını kaybetti. - ANKARA

Kaynak: İHA