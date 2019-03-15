Ankara'da Yakıt Yüklü Tren Raydan Çıktı

Ankara'nın Sincan ilçesinde raydan çıkan akaryakıt yüklü trenin lokomotifi ve vagonların kurtarılması için TCDD ekipleri tarafından başlatılan çalışmalar, gece saatlerinde de devam etti. Çalışma kapsamında gündüz önce 4 vagondaki mazot, tahliye hortumlarıyla tankerlere aktarıldı. Mazot, tankerlerle özel bir akaryakıt istasyonuna götürüldü. Boşaltılan vagonların 3'ü, başka bir lokomotifle çekilerek olay yerinden çekildi. Kaza yerinde kalan 2 vagon ile lokomotifi kurtarma çalışmaları ise sürüyor. Lokomotif ve vagonlar, raylara çıkarıldıktan sonra çekilecek.

Kaynak: DHA