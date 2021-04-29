Ankara'da yakalanan uyuşturucu satıcısının üzerinden 840 adet hap çıktı
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Ankara'da yakalanan uyuşturucu satıcısının üzerinden 840 adet hap çıktı

Ankara'da yakalanan uyuşturucu satıcısının üzerinden 840 adet hap çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ankara'nın Keçiören ilçesinde Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin yaptığı çalışmada yakalanan yabancı uyruklu uyuşturucu satıcısının üzerinden 840 adet uyuşturucu hap çıktı.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin yaptığı çalışmada yakalanan yabancı uyruklu uyuşturucu satıcısının üzerinden 840 adet uyuşturucu hap çıktı.

Ankara Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Suç Araştırma Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı çalışmada Etlik Mahallesi'nde semt pazarında çalışan Irak uyruklu A.M.E.A.'nın uyuşturucu satıcısı olduğunu tespit etti. Semt pazarına baskın yapan ekipler, orada bulunan Irak uyruklu A.M.E.A.'nın üst aramasında Captagon olarak da bilinen 840 adet uyuşturucu hap ele geçirdi. Polis tarafından gözaltına alınan şüpheli alınan ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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