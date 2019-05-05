Ankara'da Yakalanan 9 Telefon Dolandırıcısı Adliyeye Sevk Edildi

Samsun polisinin Ankara'da yakaladığı 9 telefon dolandırıcısı adliyeye sevk edildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Bürosu ekipleri, 2 ay süren çalışma sonucu kendilerini hakim ve savcı olarak tanıtıp çok sayıda kişiyi dolandıran zanlılara yönelik Ankara'da operasyon düzenledi. Türkiye genelinde yaklaşık 30 kişiyi dolandırdıkları tespit edilen 9 kişi, Ankara'da yakalanarak gözaltına alınıp Samsun'a getirildi. Dolandırıcıların mağdurlardan yüklü miktarda para dolandırdıkları ortaya çıktı. Samsun Emniyet Müdürlüğündeki sorgulamaları tamamlanan 9 zanlı, bugün Vezirköprü Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA