Ankara'da Yakalanan 4 Telefon Dolandırıcısı Tutuklandı

Samsun polisinin Ankara'da yakaladığı 9 telefon dolandırıcısından 4'ü tutuklanırken, 1 kişi savcıya ifade verdikten sonra, 4 kişi de mahkemece adli kontrol şartıyla olmak üzere serbest bırakıldı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Bürosu ekipleri, 2 ay süren çalışma sonucu kendilerini hakim ve savcı olarak tanıtıp çok sayıda kişiyi dolandıran zanlılara yönelik Ankara'da operasyon düzenledi. Türkiye genelinde yaklaşık 30 kişiyi dolandırdıkları tespit edilen 9 kişi, Ankara'da yakalanarak gözaltına alınıp Samsun'a getirildi. Dolandırıcıların mağdurlardan yüklü miktarda para dolandırdıkları ortaya çıktı. Samsun Emniyet Müdürlüğündeki sorgulamaları tamamlanan 9 zanlı, dün Vezirköprü Adliyesine sevk edildi. 9 kişi dün ve bugün savcıya ve nöbetçi mahkemeye ifade verdi. Barak M. savcıya ifade verdikten sonra serbest bırakılırken, 8 kişi nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren İsmail B., Ertan T., İlkercan K. ve Musa Y. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Ali A., Baki E., İhsan Ç. ve İsmail O. mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

(İHA)

Kaynak: İHA