Ankara'da yağmur hayatı olumsuz etkiledi
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Ankara'da yağmur hayatı olumsuz etkiledi

Ankara'da yağmur hayatı olumsuz etkiledi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Başkentte akşam saatlerinde başlayan kuvvetli yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Başkentte akşam saatlerinde başlayan kuvvetli yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Ankara'da akşam saatlerinde başlayan kuvvetli yağış, kentin bir çok yerinde hayatı olumsuz etkiledi. Yağmurla birlikte cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, vatandaşlar zor anlar yaşadı. Çankaya ilçesinde ise araçlar yollarda güçlükle ilerlerken bazı otomobiller ise yolda kaldı. Ankara Büyükşehir Belediye ekipleri yağmur sularının getirdiği toprak nedeniyle tıkanan rögarlar açmak için çalışmalarını sürdürdü. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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