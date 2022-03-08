Ankara'da yabancı uyruklu 4 kaçak göçmen yakalandı - Haberler

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Ankara'da yabancı uyruklu 4 kaçak göçmen yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Ankara'da yabancı uyruklu 4 kaçak göçmen yakalandı

Ankara'nın Sincan ilçesinde yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen yabancı uyruklu 4 düzensiz göçmen yakalandı.

SİNCAN, ANKARA (İHA) - Ankara'nın Sincan ilçesinde yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen yabancı uyruklu 4 düzensiz göçmen yakalandı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sincan'da çevreye rahatsızlık vermesi sebebiyle ihbar edilen yabancı uyruklu 4 kişiyi yakaladı. Ülkeye kanun dışı yöntemlerde girdiği belirlenen şahısların Akyurt Geri Gönderme Merkezine teslim edildiği belirtildi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

İl Jandarma Komutanlığı, Sincan, Ankara, 3. Sayfa, Haberler

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