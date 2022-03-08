Ankara'da yabancı uyruklu 4 kaçak göçmen yakalandı
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Ankara'nın Sincan ilçesinde yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen yabancı uyruklu 4 düzensiz göçmen yakalandı.
SİNCAN, ANKARA (İHA) - Ankara'nın Sincan ilçesinde yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen yabancı uyruklu 4 düzensiz göçmen yakalandı.
Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sincan'da çevreye rahatsızlık vermesi sebebiyle ihbar edilen yabancı uyruklu 4 kişiyi yakaladı. Ülkeye kanun dışı yöntemlerde girdiği belirlenen şahısların Akyurt Geri Gönderme Merkezine teslim edildiği belirtildi. - ANKARA
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa