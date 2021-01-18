Yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliğince kar yağışından olumsuz etkilenen yaban hayvanları için doğaya ot ve saman bırakıldı.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliğince kar yağışından olumsuz etkilenen yaban hayvanları için doğaya ot ve saman bırakıldı.

İlçe genelinde etkili olan karın yüksek kesimlerde yer yer 20-25 santimetre kalınlığa ulaşması üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ekipleri harekete geçti.

Ekipler, ilçenin Karaşar Mahallesi'nin yüksek kesimleri ile Elmabeli ve bazı alanlara yaban hayvanlarının aç kalmaması için ot ve saman bıraktı.

Ekipler, yem bırakılacak alanları öncesinde temizledi.

Kar yağışının etkili olduğu alanlarda doğaya yem bırakma çalışmalarının devam edeceği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak