Ankara'da vergi dairesi saldırısı davasında 8 sanığa hapis cezası
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ KORONAVİRÜS TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Ankara'da vergi dairesi saldırısı davasında 8 sanığa hapis cezası - Haber
Ankara, Güncel

Ankara'da vergi dairesi saldırısı davasında 8 sanığa hapis cezası

ANKARA Çukurambar'da, Anadolu İhtisas Vergi Dairesi Başkanlığı'na yönelik 1 Şubat 2018 tarihinde gerçekleştirilen bombalı saldırıyla ilgili, çoğu terör örgütü PKK/KCK'nın üst düzey yöneticisi 37'si firari, 2'si tutuklu 51 sanığın yargılandığı davada karar çıktı.

12.03.2020 14:29 | Son Güncelleme: 12.03.2020 14:29
Ankara'da vergi dairesi saldırısı davasında 8 sanığa hapis cezası

ANKARA Çukurambar'da, Anadolu İhtisas Vergi Dairesi Başkanlığı'na yönelik 1 Şubat 2018 tarihinde gerçekleştirilen bombalı saldırıyla ilgili, çoğu terör örgütü PKK/KCK'nın üst düzey yöneticisi 37'si firari, 2'si tutuklu 51 sanığın yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, 8 sanığa 1 yıl 3 ay ile 53 yıl 4 ay arasında değişen yıllarda hapis cezası verdi. 6 sanığın beratına hükmedilirken, firari sanıkların dosyası ayrıldı.

Ankara 22'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen davaya tutuklu sanıklar ile bazı tutuksuz sanık ve taraf avukatları katıldı. Cumhuriyet Savcısı, önceki celse verdiği mütalaasını tekrarlayarak, 8 sanığın birer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 84'er yıla kadar hapis, 4 sanığın 15'er yıla kadar, 1 sanığın ise 5 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Savcı bir sanığın da beratını istedi. 

Sanık ve avukatlarının esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmalarını tamamlamalarının ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı.8 SANIĞA CEZA VERİLDİ, 6 SANIK BERAAT ETTİMahkeme, olay yerinde keşif yapan sanıklardan Mahmoud Atıyye'ye, 'devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmaya yardım' suçundan 15 yıl, 2 kişiyi 'nitelikle kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan 30 yıl, 'izinsiz patlayıcı taşımak' suçundan 8 yıl 4 ay olmak üzere 53 yıl 4 ay, saldırının planlayıcısı firari Suriyeli Alan Chıkhmous'un kız kardeşi tutuklu sanık Amina Chıkhmous'a 'terör örgütüne silah sağlama' suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Mahkeme, aynı suçtan 12 yıl 6 ay hapis cezası verdiği tutuksuz sanıklar Mohammad Sheıkh Nahhal ve Abduljawad Almousa hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarttı. Mahkeme, sanık Ali Anadeni'ye, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 8 yıl 9 ay, sanık Reşad Kokan'na, 'silahlı terör örgütünü üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım' suçundan 5 yıl, sanık Endam Gül'e, 'silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım' suçundan 3 yıl 9 ay, sanık Muhammed Eldibo'ya 'terör örgütü propagandası' suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi.Sanıklar Abdulmecit Mungan, Necah Mungan, Omar Helli, Abdülselem Alp, Mehmet Kokan ve Hüssan Aldabo'nun beraatına hükmeden mahkeme, firari sanıkların dosyasının ayrılmasına karar verdi. 

 


Kaynak: DHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Herkes koronavirüse kilitlenmişken Türkiye'yi bekleyen asıl tehlike sınıra dayandı Haber
Herkes koronavirüse kilitlenmişken Türkiye'yi bekleyen asıl tehlike sınıra dayandı
Makarnadaki fahiş fiyatlar sonrası Nuh'un Ankara ve Trendyol'dan açıklama geldi Haber
Makarnadaki fahiş fiyatlar sonrası Nuh'un Ankara ve Trendyol'dan açıklama geldi
Çin hükümeti, yaşananları dünyaya anlatan Türk öğretmene faturayı kesti Haber
Çin hükümeti, yaşananları dünyaya anlatan Türk öğretmene faturayı kesti
Alınan karara direnen anne ve kızı, kendilerini eve kilitledi Haber
Alınan karara direnen anne ve kızı, kendilerini eve kilitledi
Kızının yüzük çaldığını fark eden anne, kuyumcuya koştu Haber
Kızının yüzük çaldığını fark eden anne, kuyumcuya koştu
Herkes merak ediyordu! Virüsün insan vücudundaki etkisi görüntülendi Haber
Herkes merak ediyordu! Virüsün insan vücudundaki etkisi görüntülendi
Son dakika: 'Direnelim' diyen Sağlık Bakanı Koca'dan yeni koronavirüs açıklaması: 2 ayda hayat normale döner
Son dakika: "Direnelim" diyen Sağlık Bakanı Koca'dan yeni koronavirüs açıklaması: 2 ayda hayat normale döner
Elazığlı vatandaşın beslediği güvercine Araplar 55 bin dolar teklif etti, satmadı! 100 bin dolar istiyor
Elazığlı vatandaşın beslediği güvercine Araplar 55 bin dolar teklif etti, satmadı! 100 bin dolar istiyor
CHP'li Yıldırım Kaya, okulların tatil edilmesi durumunda AVM'lerin tehlike yaratacağını söyledi
CHP'li Yıldırım Kaya, okulların tatil edilmesi durumunda AVM'lerin tehlike yaratacağını söyledi
Putin'in tekrar başkan olabileceğini öğrenen adam, çekiçle televizyon kırdı
Putin'in tekrar başkan olabileceğini öğrenen adam, çekiçle televizyon kırdı
Son dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle 75 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 429'a yükseldi
Son dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle 75 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 429'a yükseldi
Mardinli ustanın 300 bin TL'ye satışa çıkardığı tespihe Dubai'den alıcı çıktı
Mardinli ustanın 300 bin TL'ye satışa çıkardığı tespihe Dubai'den alıcı çıktı
İYİ Partili vekil: Göçmenlerin koronavirüsü getirmediğinin garantisi var mı
İYİ Partili vekil: Göçmenlerin koronavirüsü getirmediğinin garantisi var mı
Oyuncu Eda Ece, dergi çekimi için küvette poz verdi
Oyuncu Eda Ece, dergi çekimi için küvette poz verdi
Son Dakika: YÖK Başkanı: Koronavirüse karşı üniversiteleri tatil etmek riskli olabilir
Son Dakika: YÖK Başkanı: Koronavirüse karşı üniversiteleri tatil etmek riskli olabilir
Bakan Koca'ya açıkça soruldu: Koronavirüsün çıktığı kentimiz neden karantinaya alınmadı?
Bakan Koca'ya açıkça soruldu: Koronavirüsün çıktığı kentimiz neden karantinaya alınmadı?
Son Dakika: Türk Silahlı Kuvvetleri'nde askerler koronavirüs nedeniyle izne çıkmayacak
Son Dakika: Türk Silahlı Kuvvetleri'nde askerler koronavirüs nedeniyle izne çıkmayacak
Twitter, 4.900 personelinden evden çalışmalarını istedi
Twitter, 4.900 personelinden evden çalışmalarını istedi
Son anketlerde DEVA Partisi'nin oyu Gelecek Partisi'nden yüzde 1,4 daha fazla
Son anketlerde DEVA Partisi'nin oyu Gelecek Partisi'nden yüzde 1,4 daha fazla
Tanıtım toplantısına tekerlekli sandalyeyle katılan Babacan'ın babasından, oğluna tek cümlelik nasihat
Tanıtım toplantısına tekerlekli sandalyeyle katılan Babacan'ın babasından, oğluna tek cümlelik nasihat
Son Dakika: 3 bakan koronavirüsle ilgili son gelişmeler için bilgilendirme yaptı
Son Dakika: 3 bakan koronavirüsle ilgili son gelişmeler için bilgilendirme yaptı
Bakan Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası koronavirüs önlemleriyle ilgili 14 altın kuralı açıkladı
Bakan Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası koronavirüs önlemleriyle ilgili 14 altın kuralı açıkladı
'Galatasaray'dan 2'şer milyon aldık' diyen Mesut Bakkal'a Beşiktaş cephesinden tepki geldi!
"Galatasaray'dan 2'şer milyon aldık" diyen Mesut Bakkal'a Beşiktaş cephesinden tepki geldi!
ABD'de yapılması planlanan koronavirüs konferansı, koronavirüs nedeniyle iptal edildi
ABD'de yapılması planlanan koronavirüs konferansı, koronavirüs nedeniyle iptal edildi
DSÖ, koronavirüsü pandemi ilan etti! Peki pandemi-pandemik hastalıklar nedir?
DSÖ, koronavirüsü pandemi ilan etti! Peki pandemi-pandemik hastalıklar nedir?
Son dakika: Bulgaristan'da bir Türk vatandaşı koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı
Son dakika: Bulgaristan'da bir Türk vatandaşı koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı
MASAK, haksız fiyat artışı ve stokçuluk yapan firmalar hakkında inceleme başlattı
MASAK, haksız fiyat artışı ve stokçuluk yapan firmalar hakkında inceleme başlattı
RTÜK'ten Halk TV'ye 'MİT' cezası
RTÜK'ten Halk TV'ye "MİT" cezası
Kendilerine polis süsü veren gaspçılar 5 kişiyi koli bandıyla bağlayıp soydular
Kendilerine polis süsü veren gaspçılar 5 kişiyi koli bandıyla bağlayıp soydular
Son Dakika: Trabzonspor, Yeni Malatyaspor'u 3-1 yendi
Son Dakika: Trabzonspor, Yeni Malatyaspor'u 3-1 yendi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Fuat Oktay Abdulhamit Gül Süleyman Soylu İçişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Can Yaman Sadi Konuk Gülben Ergen
Spor Adem Büyük Metin Oktay Gökhan Gönül Abdullah Avcı Mehmet Kasapoğlu
Daha Fazla Wuhan Avrupa Vatandaş Koronavirüs
Şu an buradasınız: Ankara'da vergi dairesi saldırısı davasında 8 sanığa hapis cezası - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.3.2020 14:47:37. #1.14#