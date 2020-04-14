Ankara'da Velihimmetli Mahallesinde kontrollü giriş-çıkış - Ankara'da Velihimmetli Mahallesinde kontrollü giriş-çıkış Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Velihimmetli Mahallesinde korona virüs tedbirleri kapsamında kontrollü giriş ve çıkış başladı.

- Ankara'da Velihimmetli Mahallesinde kontrollü giriş-çıkış

ANKARA - Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Velihimmetli Mahallesinde korona virüs tedbirleri kapsamında kontrollü giriş ve çıkış başladı.

Edinilen bilgilere göre, Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Velihimmetli Mahallesinde bir market sahibinin korona virüs testi pozitif çıktı. Kişinin korona virüs testinin pozitif çıkması üzerine, mahalleye kontrollü giriş ve çıkış uygulaması başlatıldı. Sağlık personellerinin ve diğer görevli personellerin giriş ve çıkış yaptığı mahallenin yollarına barikat kuruldu ve güvenlik güçleri önlem aldı.

Kaynak: İHA