: Ankara'da vefat eden polis memuru Boyabat'ta toprağa verildi

03.03.2020 18:18 | Son Güncelleme: 03.03.2020 18:20

Ankara'da hastalığı nedeniyle tedavi gören ve önceki gün vefat eden polis memuru memleketi Boyabat ilçesinde defnedildi.

Yakınları tarafından Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınan polis memuru Mutlu Temel'in cenazesi ilçedeki baba ocağına getirildi.

Burada helallik alınmasının ardından Temel'in cenazesi Darıözü Köyü Cami avlusuna götürüldü.

İkindi vakti kılınan namazın ardından Temel'in cenazesi aynı köydeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Cenazeye, Boyabat Belediye Başkanı Şefik Çakıcı, İl Emniyet Müdürü Cahit Şahin, İl Jandarma Alay Komutanı Jandarma Albay Hakan Başakçı, İlçe Emniyet Müdürü Ali Asker Bayar, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Murat Keskin, emniyet personeli ve diğer ilgililer katıldı.

Kaynak: AA

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