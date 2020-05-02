Ankara'da Vefa Sosyal Destek Grubu, yaşlılara gıda paketi dağıttı
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Ankara'da Vefa Sosyal Destek Grubu, yaşlılara gıda paketi dağıttı

Ankara'da Vefa Sosyal Destek Grubu, yaşlılara gıda paketi dağıttı
02.05.2020 14:42 | Son Güncelleme: 02.05.2020 14:43

ANKARA'da Vefa Sosyal Destek Grubu, Fırıncılar Odası'nın hazırladığı gıda paketlerini, Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) üyelerinin yardımıyla yaşlılara teslim etti.

ANKARA'da Vefa Sosyal Destek Grubu, Fırıncılar Odası'nın hazırladığı gıda paketlerini, Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) üyelerinin yardımıyla yaşlılara teslim etti. Grup ayrıca Hayvan Yaşam Hakları Konfederasyonu (HAYKONFED) ile birlikte kentin çeşitli noktalarına köpek maması bıraktı.

Ankara Fırıncılar Odası, Çankaya ilçesinde yaşayan ve koronavirüs nedeniyle sokağa çıkması yasaklanan 65 yaş üstü vatandaşlar için gıda paketleri hazırladı. Hazırlanan paketler, Çankaya Kaymakamlığı bünyesinde faaliyet gösteren Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından 120 TMF üyesinin yardımıyla vatandaşlara teslim edildi. Grup ayrıca HAYKONFED ile sokak köpekleri için kentin çeşitli noktalarına köpek maması bıraktı.

'YALNIZ YAŞAYAN YAŞLILARIMIZI ZİYARET EDECEĞİZ'Ramazan ayında ilçedeki tüm yaşlıları ziyaret etmek istediklerini belirten Çankaya Kaymakamı Hüdayar Mete Buhara, "Onların yalnız olmadıklarını, beraber yaşadığımızı anlatmak istiyoruz. Çankaya'da tek başına yaşayan yaklaşık 17 bin yaşlımız var, başta onlar olmak üzere 65 yaş üstü toplam 127 bin civarında yaşlımız var. Mümkün olursa bu ailelerin tamamına ulaşmak istiyoruz" dedi.'SOKAK HAYVANLARINI UNUTMADIK'İlçedeki sokak hayvanlarının beslenmesiyle ilgili de bir grup oluşturduklarını belirten Buhara, "Özellikle sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde, sokak hayvanlarının hiç bir sıkıntı çekmeden yaşamlarına devam edebilmesi için gerekli beslemeleri yapmayı planlıyoruz. Bugün HAYKONFED ile beraber çalışacağız. Onlar bu konuda çok duyarlılar, biz de bu duyarlılığa katkıda bulunmak istiyoruz. Sokak hayvanlarını unutmadığımızı ve onların da aklımızda olduğunu ifade etmek istiyorum. Bölgeleri hayvanseverlerle birlikte tespit ettik. Hayvan beslemekle alakalı sokağa çıkanlara herhangi bir kısıtlama uygulanmıyor. Kendi oluşturduğumuz ekiplerimize de Vefa Destek Grubu kartları veriyoruz" dedi.'3 BİN MOTOSİKLETLİ GÖREV ALIYOR'

TMF Başkanı Bekir Yunus Uçar ise, sosyal dayanışmaya en fazla ihtiyaç duyulan bu günlerde ellerini taşın altına koymak istediklerini ifade ederek, "İçişleri Bakanlığımızın izniyle bir hizmet grubu oluşturduk. Tüm Türkiye'de 3 bin gönüllü motosikletli arkadaşımız sosyal yardımların dağıtılması konusunda gönüllü oldu. Bir motosikletçi için böyle güzel havalarda evde kalmak aslında çok büyük sıkıntı, bu stres ve sıkıntıyı bu vesileyle bir hizmete çevirmiş oluyoruz. Bugün 120 arkadaşımızla 1600 eve ulaşmayı hedefliyoruz. Önümüzdeki günlerde de 17 bin yaşlımızı ziyaret ederek hediyelerini vermek istiyoruz" diye konuştu.


- Ankara

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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