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Süleyman Soylu, Çankaya, Güncel

Ankara'da vatandaşlardan Bakan Soylu'ya destek

ANKARA'da bazı vatandaşlar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya destek amacıyla konutunun önünde toplandı.

13.04.2020 02:43 | Son Güncelleme: 13.04.2020 02:43
Ankara'da vatandaşlardan Bakan Soylu'ya destek

ANKARA'da bazı vatandaşlar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya destek amacıyla konutunun önünde toplandı.

Çankaya Caddesi'nde üzerindeki İçişleri Bakanlığı Resmi Konutu önünde, sokağa çıkma yasağının sona ermesinin ardından bir grup vatandaş, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya destek amacıyla toplandı. Burada İstiklal Marşı okuyan vatandaşlar, ellerindeki bayraklarla sloganlar atarak Bakan Soylu'ya destek verdiler. Vatandaşlar bir süre sonra daha sonra dağıldı.

Görüntü dökümü:

Vatandaşların slogan atması

Vatandaşların İstiklal Marşı okuması

Detaylar

Haber: ANKARA, DHA


Kaynak: DHA

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