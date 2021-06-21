Ankara'da uyuşturucudan son bir haftada 33 kişi tutuklandı
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Ankara'da uyuşturucudan son bir haftada 33 kişi tutuklandı

Ankara'da uyuşturucudan son bir haftada 33 kişi tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Başkent'te narkotik suçlarını önlemeye yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda son bir haftada gözaltına alınan 362 şüpheliden 33'ü tutuklandı.

Başkent'te narkotik suçlarını önlemeye yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda son bir haftada gözaltına alınan 362 şüpheliden 33'ü tutuklandı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince il genelinde son bir haftada düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 362 şüpheliden 33'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonlarda 11 kilogram esrar, 500 gram eroin, 1 kilo 600 gram bonzai, 1 kilo 300 gram metamfetamin ve 2 bin 200 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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