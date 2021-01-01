Uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 2 kişi tutuklandı
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Uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 2 kişi tutuklandı

01.01.2021 21:33 | Son Güncelleme: 01.01.2021 22:00

Ankara'nın Altındağ ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti ve imalatının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Karapürçek Mahallesi'nde H.K'nin uyuşturucu satışı yapacağı ihbarını aldı.

Bölgeye operasyon düzenleyen ekipler S.Ç, H.K, H.A, Y.A. ve B.A'yı 1,5 kilogram eroin ve hassas terazi ile yakaladı.

Zanlılardan H.K. ile S.Ç, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Diğer zanlılar hakkında ise yurt dışı yasağı getirilerek konutlarını terk etmeme kararı verildi.

Uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 2 kişi tutuklandı
Uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 2 kişi tutuklandı
Uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 2 kişi tutuklandı
Uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 2 kişi tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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