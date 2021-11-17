Ankara'da uyuşturucu ticareti yapan 3 şüpheli gözaltına alındı

KEÇİÖREN, ANKARA (AA) - Ankara'nın Keçiören ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 3 şüpheli suçüstü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde kullanan ve satışını yapanların yakalanmasına yönelik çalışma sonucunda C.Ö, N.C.Ö. ve B.M.Y'nin uyuşturucu sattığı bilgisine ulaştı.

Harekete geçen ekipler, şüphelileri uyuşturucu ticareti yaptıkları sırada Sanatoryum Caddesi'nde suçüstü yakaladı.

Gözaltına alınan zanlıların aracında yapılan aramada 7 bin uyuşturucu hap bulundu.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Son Dakika Haberleri

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