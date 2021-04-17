Ankara'da uyuşturucu ticareti yapan 3 şüpheli gözaltına alındı
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Ankara'da uyuşturucu ticareti yapan 3 şüpheli gözaltına alındı

Ankara'da uyuşturucu ticareti yapan 3 şüpheli gözaltına alındı
Anadolu Ajansı / Ömer Olcay - Haberler | Güncel

Keçiören ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 3 şüpheli suçüstü yakalandı.

Keçiören ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 3 şüpheli suçüstü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde kullanan ve satışını yapanların yakalanmasına yönelik çalışma sonucunda O.C.Ö, M.F.K. ve F. G'nin uyuşturucu sattığı bilgisine ulaştı.

Harekete geçen ekipler, şüphelileri uyuşturucu ticareti yaptıkları sırada suçüstü yakaladı.

Gözaltına alınan zanlıların üzerinde yapılan aramada 3,3 gram eroin, 3,5 gram metamfetamin, 3 gram esrar maddesi ve çok sayıda uyuşturucu hap bulundu.

Zanlıların "zula" olarak kullandıkları bir evde yapılan aramada ise 10 gram metamfetamin, 5 gram esrar, çok sayıda uyuşturucu hap, ruhsatsız tabanca ile çeşitli silahlara ait mermiler ele geçirildi.

Şüphelilerden birinin hırsızlık suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezasının olduğu, bir şüphelinin ise uyuşturucu madde ticaretinden arandığı öğrenildi.

Gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Olcay

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