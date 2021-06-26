Ankara'da uyuşturucu tacirlerine operasyon: 4 gözaltı
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Ankara'da uyuşturucu tacirlerine operasyon: 4 gözaltı

Ankara'da uyuşturucu tacirlerine operasyon: 4 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Başkent'te uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Başkent'te uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il genelinde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şahısların adreslerine yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. 10 farklı ikamete düzenlenen operasyonda 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Gerçekleştirilen operasyonda eroin maddeleri de ele geçirildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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