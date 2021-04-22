Ankara'da uyuşturucu sattığı belirlenen şüpheli kovalamacayla yakalandı
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Ankara'da uyuşturucu sattığı belirlenen şüpheli kovalamacayla yakalandı

Ankara'da uyuşturucu sattığı belirlenen şüpheli kovalamacayla yakalandı
Anadolu Ajansı / Cankut Taşdan - Haberler | Güncel

Ankara'nın Çankaya ilçesinde uyuşturucu temin ve ticareti yaptığı belirlenen zanlı gözaltına alındı.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde uyuşturucu temin ve ticareti yaptığı belirlenen zanlı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Çankaya ilçesi Aşıkpaşa Mahallesi 210. Sokak civarında eroin satışı yapıldığı istihbaratını alan Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro amirliği ekipleri, çevrede çalışma başlattı.

Polisçe tanınan ve daha önce benzer suçlardan çok suç kaydı bulunan Orhan G'yi şüpheli davranışları üzerine takibe alan ekipler, "dur" ihtarına uymayan zanlıyı kovalamaca sonucu yakaladı.

Zanlının üzerinde yapılan aramada, satışa hazır halde poşetlenmiş 100 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan Orhan G, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cankut Taşdan

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