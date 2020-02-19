Ankara'da uyuşturucu satıcısı jandarmanın takibi sonucu yakalandı
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Ankara'da uyuşturucu satıcısı jandarmanın takibi sonucu yakalandı

Başkentte üzerinde ve aracında kullanıma hazır halde uyuşturucu madde bulunan kişi gözaltına alındı.

19.02.2020 10:38 | Son Güncelleme: 19.02.2020 10:44
Ankara'da uyuşturucu satıcısı jandarmanın takibi sonucu yakalandı

Başkentte üzerinde ve aracında kullanıma hazır halde uyuşturucu madde bulunan kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Komutanlığı ekipleri, S.İ'nin kent merkezinden temin ettiği uyuşturucu maddeyi Bala ilçesine getirerek satacağı bilgisine ulaştı.

Ekipler, uyuşturucu satıcısının aracını Beynam Mahallesi girişinde durdurup arama yaptı. Aramada, kullanıma hazır hale getirilmiş 31 skunk ve psikotrop madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan S.İ, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA
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