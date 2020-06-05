Ankara'da uyuşturucu satıcıları kovalamaca sonucu yakalandı İstanbul'dan Ankara'ya yüklü miktarda uyuşturucu getirdikleri tespit edilen şüpheliler, kovalamaca sonucu yakalandı.

İstanbul'dan Ankara'ya yüklü miktarda uyuşturucu getirdikleri tespit edilen şüpheliler, kovalamaca sonucu yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan Ankara'ya yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği ihbarı üzerine harekete geçti.

Ekipler, gelen ihbardaki söz konusu iki aracı, Kızılcahamam ilçesindeki uygulama noktasında takibe aldı. Bir süre sonra kendilerini takip eden polis ekiplerini fark eden şüpheliler, kaçmaya çalıştı.

Yaşanan kovalama sonucunda durdurulan iki araçtaki V.A, I.K. ve A.M.T. gözaltına alındı.

Araçlarda yapılan aramada, 3 kilo 480 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında, "Uyuşturucu-uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA