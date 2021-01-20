Ankara'da uyuşturucu partisi yapılan eve baskın: 7 gözaltı

ANKARA'da, polisin uyuşturucu partisi düzenlenen eve yaptığı baskında, 3'ü kadın 7 kişi gözaltına alındı.

Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Önleme Büro ekipleri, Çamlıtepe Mahallesi Çolak Sokak'ta bulunan evde uyuşturucu partisi düzenlendiği ihbarını aldı. Polis ekipleri, gece 03.30 sıralarında eve baskın düzenledi. Evde yapılan aramada, çiçek saksıları içerisinde çok miktarda uyuşturucu madde ile silah ele geçirildi. Evde bulunan 3'ü kadın 7 kişi ise gözaltına alındı. Şüpheliler ile birlikte içinde uyuşturucu bulunan saksılar da emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ferhat EKİNCİ