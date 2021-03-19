ANKARA-Ankara'da uyuşturucu operasyonunda 67 kilo esrar ele geçirildi
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ANKARA-Ankara'da uyuşturucu operasyonunda 67 kilo esrar ele geçirildi

19.03.2021 13:29 | Son Güncelleme: 19.03.2021 14:03

Ankara'da uyuşturucu operasyonunda 67 kilo esrar ele geçirildiANKARA'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda, 67 kilo 550 gram esrar ile 829 gram kokain ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Ankara'da uyuşturucu operasyonunda 67 kilo esrar ele geçirildi

ANKARA'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda, 67 kilo 550 gram esrar ile 829 gram kokain ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu getireceği bilgisine ulaşılan 3 kişinin yakalanması için çalışma başlattı. Şüphelilerin D.A, Ç.G. ve C.A. olduğu tespit edilerek, Çankaya, Yenimahalle ve Mamak ilçelerinde belirlenen adreslerine şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda D.A, Ç.G. ve C.A. gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 67 kilo 550 gram esrar, 829 gram kokain, 2 adet hassas terazi ve çok miktarda paketleme malzemeleri ele geçirildi.

D.A, emniyetteki ifadesinde evinde bulunan uyuşturucu maddeleri Diyarbakır'dan getirdiğini itiraf etti. Öte yandan şüpheli D.A'nın 9'u uyuşturucu ile ilgili suçlardan toplam 13, C.A'nın ise 6'sı uyuşturucu ile ilgili suçlardan toplam 9 suç kaydının olduğu tespit edildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

ANKARA-Ankara'da uyuşturucu operasyonunda 67 kilo esrar ele geçirildi
ANKARA-Ankara'da uyuşturucu operasyonunda 67 kilo esrar ele geçirildi
ANKARA-Ankara'da uyuşturucu operasyonunda 67 kilo esrar ele geçirildi
ANKARA-Ankara'da uyuşturucu operasyonunda 67 kilo esrar ele geçirildi
ANKARA-Ankara'da uyuşturucu operasyonunda 67 kilo esrar ele geçirildi
ANKARA-Ankara'da uyuşturucu operasyonunda 67 kilo esrar ele geçirildi
ANKARA-Ankara'da uyuşturucu operasyonunda 67 kilo esrar ele geçirildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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