Ankara'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı Ankara'da uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda, 6 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara'da uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda, 6 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğünün Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, dün saat 20.00 sıralarında uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 6 şüpheli yakalandı.

Operasyonda, V.Ç, A.A, E.S.Ö, R.İ, A.A. ve A.U gözaltına alınırken, 403 gram metamfetamin ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında, "Uyuşturucu-uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA