Ankara'da uyuşturucu operasyonunda 20 zanlı yakalandı
AA / Yaşar Tonbak - Haberler | Güncel
Ankara'nın Nallıhan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 20 şüpheli gözaltına alındı.
ANKARA (AA) - Ankara'nın Nallıhan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 20 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlatıldı.
Bu kapsamda Çayırhan Mahallesi'nde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Operasyonda, 20 şüpheli gözaltına alındı.
AA / Yaşar Tonbak - Son Dakika Haberleri
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