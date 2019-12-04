Ankara'da uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı
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Ankara'da uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı

Ankara'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 zanlı yakalandı.

04.12.2019 17:50 | Son Güncelleme: 04.12.2019 17:50
Ankara'da uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı

'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 zanlı yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda belirlenen 14 adrese düzenlenen operasyonda, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 11 şüpheli emniyete götürüldü.

Kaynak: AA
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