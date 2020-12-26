Ankara'da uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı

Başkentte uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda, 100 gram metamfetamin, 45 uyuşturucu hap ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticaretini ve kullanımını önlemek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Alınan bilgiye göre ekipler, uyuşturucu satıcısı D.Y, Y.B, A.K, B.A. ve A.I'nın üzerinde 30 gram metamfetamin ve bir ruhsatsız silah ele geçirdi.

Şüphelilerin uyuşturucu maddelerini H.K, A.O. ve V.B'den aldıklarını tespit eden ekipler, zanlıların yakalanması için adreslerine operasyon düzenledi.

Operasyonda, A.O. üzerinde 40 gram metamfetamin ile yakalanırken şüphelilerin ev aramalarında 0 gram metamfetamin, 45 uyuşturucu hap ve bir ruhsatsız silah ele geçirildi.

Gözaltına alınan 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aykut Karadağ