Ankara'da uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Ankara'da uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı

26.12.2020 13:59 | Son Güncelleme: 26.12.2020 14:02
Ankara'da uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı

Başkentte uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda, 100 gram metamfetamin, 45 uyuşturucu hap ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Başkentte uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda, 100 gram metamfetamin, 45 uyuşturucu hap ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticaretini ve kullanımını önlemek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Alınan bilgiye göre ekipler, uyuşturucu satıcısı D.Y, Y.B, A.K, B.A. ve A.I'nın üzerinde 30 gram metamfetamin ve bir ruhsatsız silah ele geçirdi.

Şüphelilerin uyuşturucu maddelerini H.K, A.O. ve V.B'den aldıklarını tespit eden ekipler, zanlıların yakalanması için adreslerine operasyon düzenledi.

Operasyonda, A.O. üzerinde 40 gram metamfetamin ile yakalanırken şüphelilerin ev aramalarında 0 gram metamfetamin, 45 uyuşturucu hap ve bir ruhsatsız silah ele geçirildi.

Gözaltına alınan 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aykut Karadağ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Özgür Özel Mustafa Şentop Numan Kurtulmuş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Arto Hülya Avşar Gülben Ergen Fahriye Evcen
Spor Domagoj Vida Samet Aybaba Abdullah Avcı Sergen Yalçın Bahattin Şimşek
Tüm Haberler Kız Ocak Çocuk Hisarcık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ankara'da uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.12.2020 14:11:19. #1.14#
title