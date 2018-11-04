Ankara'da Uyuşturucu Operasyonu
Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde yapılan operasyon sonucunda bir araçta, tek kulanımlık 25 paket eroin ele geçirildi.
Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde yapılan operasyon sonucunda bir araçta, tek kulanımlık 25 paket eroin ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, D-750 karayolunda şüpheli olarak değerlendirdikleri bir aracı durdurarak arama yaptı.
Aramada, "fişek" olarak adlandırılan tek kulanımlık 25 paket eroin bulundu.
Olayla ilgili gözaltına alınan 4 kişi, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.