Ankara'da Uyuşturucu Operasyonu
Ankara'nın Çubuk ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 zanlıdan 3'ü tutuklandı.
Ankara'nın Çubuk ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 zanlıdan 3'ü tutuklandı.
Çubuk İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretini önlemek amacıyla yaptığı çalışmalar kapsamında, önceden belirlediği adres ve kişilere yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. Zanlıların üst ve ikametlerindeki aramalarda 15 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan B.P, D.P. ve Ş.Y. tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.
Zanlıların aynı suçtan sabıkalarının bulunduğu öğrenildi.