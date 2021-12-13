Ankara'da uyuşturucu operasyonu: 363 gözaltı - Haberler
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Ankara'da uyuşturucu operasyonu: 363 gözaltı

Ankara'da uyuşturucu operasyonu: 363 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ankara'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 363 kişiden 4'ü tutuklandı.

ANKARA (İHA) - Ankara'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 363 kişiden 4'ü tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin il genelinde gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonlarında yakalanarak gözaltına alınan 363 kişiden 4'ü tutuklandı. Operasyonlarda 3.6 kilogram metamfetamin, 2.1 kilogram esrar, 300 gram eroin, 2 bin 300 adet ecstasy ve 36 bin 800 adet sentetik ecza malzemesi ele geçirildi.

(Hidayet Türkyılmaz/İHA)

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