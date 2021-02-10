Ankara'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
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Ankara'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

10.02.2021 11:45 | Son Güncelleme: 10.02.2021 11:49
Ankara'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

ANKARA'da narkotik polisinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alınırken, 1 kilo 600 gram esrar ve 935 gram kokain ele geçirildi.

ANKARA'da narkotik polisinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alınırken, 1 kilo 600 gram esrar ve 935 gram kokain ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı uygulamada, B.D. isimli kişinin üzerinde 53 gram kokain ele geçirildi. Bunun üzerine detaylı çalışma başlatan polis, B.D'nin uyuşturucuyu C.D.'den aldığını tespit etti. Düzenlenen operasyonla C.D. de yakalandı. Şüphelinin evinde ve aracında yapılan aramada, 1 kilo 600 gram esrar, 935 gram kokain, 150 bin lira ve 2 ruhsatsız tabanca ile çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih POYRAZ

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