Ankara'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı Ankara'da düzenlenen operasyonda 1 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Ankara'da düzenlenen operasyonda 1 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, İstanbul'dan Ankara'ya uyuşturucu madde getirileceği bilgisini alan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Düzenlenen operasyonda 1 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, uyuşturucu ve uyarı madde ticareti yaptıkları ve sağladıkları gerekçesiyle 2 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA