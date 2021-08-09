Son dakika haberleri | Uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 27 şüpheli tutuklandı
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Son dakika haberleri | Uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 27 şüpheli tutuklandı

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Ankara'da geçen hafta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 259 şüpheliden 27'sinin tutuklandığı bildirildi.

Ankara'da geçen hafta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 259 şüpheliden 27'sinin tutuklandığı bildirildi.

Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde uyuşturucu madde ticaretini ve kullanımını önlemek amacıyla 2-8 Ağustos'ta operasyonlar düzenledi.

Operasyonlarda 18 kilo 700 gram esrar, 2 kilo 100 gram metamfetamin, 590 gram eroin, 340 gram bonzai ve 3 bin 200 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan 259 şüpheliden 27'si tutuklandı.

Son dakika haberleri | Uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 27 şüpheli tutuklandı
Son dakika haberleri | Uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 27 şüpheli tutuklandı
Son dakika haberleri | Uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 27 şüpheli tutuklandı
Son dakika haberleri | Uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 27 şüpheli tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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