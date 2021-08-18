Ankara'da uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınanlardan 20'si tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ankara'da uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınanlardan 20'si tutuklandı

Ankara'da uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınanlardan 20'si tutuklandı
Anadolu Ajansı / Cankut Taşdan - Haberler | Güncel

Ankara'da geçen hafta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 216 şüpheliden 20'sinin tutuklandığı bildirildi.

Ankara'da geçen hafta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 216 şüpheliden 20'sinin tutuklandığı bildirildi.

Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde uyuşturucu madde ticaretini ve kullanımını önlemek amacıyla 9-15 Ağustos'ta operasyonlar düzenledi.

Operasyonlarda 3 kilo 700 gram esrar, 463 gram eroin ve 610 gram ele geçirildi.

Gözaltına alınan 216 şüpheliden 20'si tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cankut Taşdan

ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinden, Türkiye'yle Afgan mülteciler konusunda anlaşma yapıldığı iddialarına tepki
ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinden, Türkiye'yle Afgan mülteciler konusunda anlaşma yapıldığı iddialarına tepki
Tecavüz şüphelisi otel işletmecisi, Eda Nur'u ölüme götüren geceyi anlattı: Odaya çıktık, ilişkiye girdik
Tecavüz şüphelisi otel işletmecisi, Eda Nur'u ölüme götüren geceyi anlattı: Odaya çıktık, ilişkiye girdik
İstanbul Havalimanı'nda uyuşturucu yapımında kullanılan 4,3 ton maddenin ele geçirilmesine ilişkin 3 kişi tutuklandı
İstanbul Havalimanı'nda uyuşturucu yapımında kullanılan 4,3 ton maddenin ele geçirilmesine ilişkin 3 kişi tutuklandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Faik Öztrak Hulusi Akar Mehmet Şimşek Devlet Bahçeli
Magazin Kibariye Işın Karaca Cimilli İbo Hande Erçel
Spor Mustafa Er Fatih Terim Fırat Aydınus Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ankara'da uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınanlardan 20'si tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.8.2021 12:33:30. #1.14#

title